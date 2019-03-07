Тренер Джонса — о запрещённом ударе коленом: Джон не попал в тайминг

Брэндон Гибсон, тренер чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, прокомментировал ситуацию в поединке с Энтони Смитом, в которой Джонс нанёс запрещённый удар коленом, за что был лишён очков в четвёртом раунде.



«Мы хотели закончить бой досрочно. Я думал, что Джон сможет уложить его уже к третьему раунду. В четвёртом раунде случилась ситуация с коленом. Джон был близок к нокауту. Случись это на долю секунды раньше — и Смит лежал бы в легальном нокауте.



Я рад, что Смит смог продолжить после этого удара. Не зря его называют Львиным сердцем. Джон просто ждал миллисекунды. Энтони играл с ним в игру, то поднимая, то опуская руку. Джон просто пытался попасть в тайминг, но не смог это сделать. По фотографиям это было чертовски близко», — приводит слова Гибсона MMAFighting.