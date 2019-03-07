А. Емельяненко: вся ситуация была спровоцирована полицией

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил в ходе судебного заседания по инциденту в Кисловодске, что не считает себя виновным в произошедшем.

«Не признаю себя виновным. Вся ситуация была спровоцирована сотрудниками полиции. Спровоцирована на грубое общение, грубый разговор и соответствующее поведение. Когда они подходили ко мне без включённых регистраторов, они говорили со мной совершенно иначе. Когда они спровоцировали меня, когда они увидели, что я готов с ними общаться в таком же тоне, что и они со мной, они включили видеорегистраторы и стали общаться со мной любезно», — рассказал Емельяненко на видеозаписи, размещённой в Telegram-канале Mash.

Напомним, 1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения попытался скрыться от правоохранительных органов. В результате он спровоцировал ДТП с участием ещё двух автомобилей.