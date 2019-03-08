Определён следующий соперник Артура Бетербиева

Следующим соперником российского чемпиона IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева станет американец боснийского происхождения Радивое Каладжич. Об этом сообщает ESPN.



Этот поединок состоится 4 мая в американском городе Стоктоне, находящийся в штате Калифорния. Ранее появлялась информация, что Бетербиев будет драться с обладателем титула IBO Свеном Форнлингом. Промоутер Боб Арум отметил, что договор о бое согласован и Каладжичу отправлен контракт на подписание.



На профессиональном ринге Бетербиев провёл 13 боев, во всех выиграл нокаутом. Каладжич же потерпел единственное поражение в карьере в 2016 году, уступив спорным судейским решением нынешнему обладателю временного чемпионского титула WBA Маркусу Брауну.