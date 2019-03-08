А. Емельяненко лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей

Суд Кисловодска приговорил MMA-бойца Александра Емельяненко к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент сайта телеканала «360».

Причиной наказания стал отказ Емельяненко пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции после ДТП. Отягчающих обстоятельств для смягчения приговора суд не обнаружил. В вердикте отмечается, что Александр неоднократно нарушал правила дорожного движения, что подтверждено базой ГИБДД.

Исполнение наказания по лишению водительских прав Емельяненко возложено на управление ГИБДД ГУ МВД Грозного. За оплатой штрафа проследит полиция Кисловодска.



Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.