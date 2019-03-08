Ломаченко: Мейвезер и Дэвис — бизнесмены, а я — спортсмен

Чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал подход к ведению дел у обладателя титула WBA во втором полулёгком весе Джервонты Дэвиса и его промоутера Флойда Мейвезера. Также украинец объяснил, почему Дэвис смог нокаутировать Хосе Педрасу, а его бой с Педрасой вышел упорным.

«Они не спортсмены, а бизнесмены, зарабатывающие деньги. Я — спортсмен и хочу драться с лучшими для наследия. Для наследия личного и всего бокса.

Мой бой с Хосе Педрасой отличается от боя Педрасы с Дэвисом. Тогда Хосе пришлось согнать много веса. Он дрался с ним во втором полулёгком весе. Я же бился с ним в рамках лёгкого дивизиона. Когда Педраса дрался с Дэвисом, он пёр на него, шёл вперёд. Со мной такого не было. Он пятился от меня", — рассказал Ломаченко в разговоре с Тедди Атласом.