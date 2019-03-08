Дэвис — Ломаченко: эти бизнесмены надерут тебе зад

Чемпион WBA во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис прокомментировал слова обладателя титулов WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко.



«Они не спортсмены, а бизнесмены, зарабатывающие деньги», — заявил Ломаченко о Джервонте и его промоутере Флойде Мейвезере.



«Они будут надирать тебе зад с пятницы до понедельника», — продолжил фразу украинца Дэвис в «Твиттере».

Ранее Василий скептически высказался о подходе к ведению дел у Джервонты и Флойда.

«Они бизнесмены. А я — спортсмен и хочу драться с лучшими для наследия. Для наследия личного и всего бокса. Мой бой с Хосе Педрасой отличается от боя Педрасы с Дэвисом. Тогда Хосе пришлось согнать много веса. Он дрался с ним во втором полулёгком весе. Я же бился с ним в рамках лёгкого дивизиона. Когда Педраса дрался с Дэвисом, он пёр на него, шёл вперёд. Со мной такого не было. Он пятился от меня», — рассказал Ломаченко в разговоре с Тедди Атласом.