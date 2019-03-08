Уайт: боя Макгрегора и Серроне не будет, Конор хочет драться с Хабибом

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне не утверждён. По его словам, Конор намерен провести реванш с российским чемпионом лёгкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Боя Макгрегора и Серроне не будет. Конор хочет драться с Хабибом. Пусть он определится со своим будущим. Но тем временем Дональд вчера был в моём офисе. Он хочет драться», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Ранее о причине отказа Макгрегора рассказал Серроне.

«Конор не будет драться, если его бой не будет главным событием вечера. Я не знаю, что это — говорит ли в нём его эго или он хочет статуса. Мне плевать, я готов драться с кем угодно и где угодно, и я всегда был таким. Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире.



Все мы ждали Конора в апреле, но он сказал, что не готов к этой дате. Не понимаю, как сначала можно говорить о том, что ты готов драться с любым соперником и в любое время, а затем тут же заявлять, что к этому бою ты не готов. Меня раздражает, что он умолк. Я понимаю его, он хочет, чтобы о нём продолжали говорить, и потому заявляет о боях. Но после этого нельзя просто взять и замолчать. Просто подпиши чёртовы бумаги», — заявил Серроне.