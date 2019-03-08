UFC 235 продал 520-650 тыс. PPV-трансляций. Это пятый результат UFC с 2017 года

По предварительным данным, трансляцию турнира UFC 235, который прошёл 2 марта в Лас-Вегасе, приобрели от 520 тыс. до 650 тыс. раз. Об этом сообщает BJPenn.
Независимо от того, каким будет окончательное число покупок, UFC 235 станет пятым турниром UFC по количеству проданных PPV-трансляций с 2017 года.
Ведя отсчёт с 2017-го, рекорд турниров UFC по продажам трансляций принадлежит UFC 229 с 2,4 млн покупок. Затем идёт UFC 217 с 875 тыс., UFC 214 с 860 тыс., UFC 232 и 700 тыс. Отметим, что UFC 214 и UFC 232, как и UFC 235, возглавлял поединок Джона Джонса.
UFC 235. Результаты основного карда:
Джон Джонс победил Энтони Смита единогласным решением судей и защитил титул полутяжёлого веса;
Камару Усман победил Тайрона Вудли единогласным решением судей и стал новым чемпионом полусреднего веса;
Бен Аскрен победил Робби Лоулера приёмом в первом раунде;
Чжанг Вейли победил Тишу Торрес единогласным решением судей;
Педро Муньос победил Коди Гарбрандта техническим нокаутом в первом раунде.