Шлеменко поздравил женщин с 8 марта

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поздравил женщин с Международным женским днём.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с вашим праздником, с Международным женским днём, с 8 марта. Желаю вам счастья, удачи, здоровья, чтобы у всех у вас была сильная вторая половина. Чтобы все невзгоды вас обходили. Чтобы удача всегда была на вашей стороне.

Ну и чтобы вы всегда имели весеннее хорошее настроение, улыбались почаще, и как можно больше оставались активными, красивыми и радовали нас, мужчин, своей красотой», — сказал Шлеменко на видео, опубликованное в его «инстаграме».

Следующий поединок Шлеменко состоится на турнире RCC 6, который пройдёт 4 мая в Челябинске. Имя соперника Александра пока неизвестно. Их бой станет главным событием вечера.