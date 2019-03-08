Ковингтон: карьера Вудли закончена

Полусредневес UFC Колби Ковингтон рассказал о причинах поражения Тайрона Вудли в поединке с Камару Усманом.



«Вудли был в спорте всего одной ногой последние пару лет. Он был занят слишком многим — он пытался записывать рэп, быть телеведущим, и много чего ещё — но везде был полным отстоем.



Его карьера закончена, он заработал свои денег и обналичил их. Тайрон больше не настоящий боец. В отличие от меня он здесь не потому, что хочет сделать этот дивизион снова великим. В бою с Усманом он был уже сломленным человеком.



Он не из тех парней, которые возвращаются сильнее, когда дела идут плохо. Он неустойчив. Если у него возникают трудности, то он не знает, как их преодолеть. Очевидно, что я настоящий чемпион мира, и я собираюсь драться за титул следующим", — цитирует Ковингтона BJPenn.