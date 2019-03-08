Головкин подписал контракт с DAZN на шесть боёв

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN. Об этом сообщает Sporting News.

По условиям договора, Головкин должен провести на DAZN шесть поединков: по два в течение следующих трёх лет. Первый бой в рамках сотрудничества пройдёт в июне.

«DAZN быстро стал новым домом бокса, сделав крупнейшие события легкодоступными для болельщиков. Принимая решение о том, где я хочу продолжить свою карьеру, глобальное видение DAZN идеально соответствовало моим целям. И не только для моей карьеры, но и для возможности продемонстрировать талантливых восточноевропейских бойцов миру. Спасибо моим фанатам за преданную поддержку, и я с нетерпением жду, когда вы присоединитесь ко мне на DAZN», — сказал Головкин.

Никаких подробностей относительно гонораров в контракт не называется. Напомним, что в конце прошлого года Сауль Альварес, с которым Головкин дрался дважды, подписал контракт с DAZN на 11 боев, 5 лет и $ 365 млн.