Бивол: у Каллума Смита есть пояс, так что я бы с радостью встретился с ним

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол вновь заявил о готовности перейти во второй средний вес в случае необходимости. Россиянин не исключает возможности встречи с победителем турнира WBSS во втором среднем весе и чемпионом мира по версии WBA в этом дивизионе Каллумом Смитом.

«Я не очень крупный для полутяжёлого веса, и я могу спуститься во вторую среднюю весовую категорию. Я много раз говорил, что хочу большие поединки. Под этим я подразумеваю бои за титулы, я буду рад встретиться с любым чемпионом второго среднего или полутяжёлого дивизиона.

У Каллума Смита есть титул, и я бы с радостью провёл с ним поединок. Если он этого захочет, а наши промоутеры сумеют договориться, я буду открыт для такого варианта», — приводит слова Бивола BoxingScene.