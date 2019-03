Кичигин досрочно уступил Кадестаму и не сумел завоевать титул ONE Championship

В Мьянме завершился турнир по смешанным единоборствам под эгидой ONE Championship под названием Reign of Valor. Главным его событием стал поединок в полусреднем весе, в котором встретились действующий чемпион организации Себастьян Кадестам и экс-чемпион Fight Nights Global Георгий Кичигин, для спортсмена из Казахстана этот бой был дебютным в ONE Championship.

Кичигин неплохо начал поединок, рассчитывая на преимущество в борьбе, он раз за разом предпринимал попытки провести тейкдауны и делал это небезуспешно. В целом схватка проходила с преимуществом Георгия, но в конце второго раунда он пропустил два тяжёлых удара локтем в голову. Судя по всему, они нанесли ему значительный урон, так как перед третьим раундом Кичигин отказался от продолжения боя, хотя казалось, что секунданты убеждали его не принимать такого решения.

В свою очередь рефери не оставалось ничего другого, как зафиксировать победу Кадестама техническим нокаутом.