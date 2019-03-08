Малиньяджи вызвал Макгрегора на кулачный бой

7 марта стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC. Практически сразу после этого американец вызвал на бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Трусливый Конор, с двухминутными раундами, уверен, даже ты не успеешь сдаться. Время устроить бой», — написал Малиньяджи на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к боксёрскому поединку с Флойдом Мейвезером, однако в тренировочном лагере бойцы вступили в конфликт и отношения между ними до сих остаются напряжёнными.

Ранее сообщалось, что Малиньяджи под эгидой промоушена Bare Knuckle FC может провести встречу с экс-бойцом UFC Артёмом Лобовым.