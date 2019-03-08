Взвешивание UFC Fight Night 146: Льюис оказался тяжелее дос Сантоса

В ночь с 9 на 10 марта мск в Вичите (штат Канзас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. Главным его событием станет поединок в тяжёлом весе, в котором силами померятся Деррик Льюис и Джуниор дос Сантос.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Льюис оказался тяжелее соперника. Вес Деррика составил 120,4, в то время как дос Сантос потянул на 111,8 кг.

Отметим, что бразилец в последних двух поединках побеждал. На данный момент он занимает восьмое место в рейтинге тяжёлого веса. Льюис в предыдущем бою оспаривал титул и проиграл досрочно Даниэль Кормье, после того поражения он оказался на третьем месте рейтинга.

UFC Fight Night 146. Взвешивание

Основной кард:

Деррик Льюис (265,5 фунтов) — Джуниор дос Сантос (246,5 фунтов)

Элизеу Залески (170,5) — Кёртис Миллендер (170)

Тим Минс (171) — Нико Прайс (170,5)

Благое Иванов (254,5) — Бен Ротвелл (264,5)

Бенел Дариуш (156) — Дрю Добер (156)

Тим Бёш (185) — Омари Ахмедов (184).