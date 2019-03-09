Дюбуа нокаутировал экс-претендента на титул чемпиона мира Кожану

В Лондоне в эти минуты проходит вечер профессионального бокса, в ходе которого очередные бои проводит целый ряд перспективных боксёров. В их числе и проспект супертяжёлого веса Даниэль Дюбуа.

21-летний британец встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO Разваном Кожану и не испытал с румыном никаких проблем, нокаутировав того за два раунда. Таким образом, Даниэль завоевал второстепенный титул по версии WBO European.

Этот успех стал уже десятым для Дюбуа на профессиональном ринге и в девятый раз он одержал победу досрочно. Также в его послужном списке значится победа над другим экс-претендентом на титул Кевином Джонсоном.

Ранее Дюбуа обещал выйти на титульный к 2020 году.