Вудли: я намного лучше, чем Камару Усман

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал поединок с Камару Усманом, в котором он проиграл чемпионский титул решением судей.



«Во время разминки чувствовал себя превосходно, однако в бою ощущения были совершенно другими. Я никак не мог ничего сделать, у меня ничего не получалось. Если рассматривать все навыки, опыт борьбы, то, считаю, я намного лучше, чем Камару Усман.



Однако в день боя он оказался более сконцентрированным бойцом. Именно по этой причине он смог выполнить свою задачу, а я — нет. В итоге сегодня пояс не принадлежит мне, как это ни больно осознавать. Теперь он чемпион. Но я по-прежнему лучший средневес в истории», — приводит слова Тайрона Вудли TMZ.