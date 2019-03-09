Джонс: в обозримом будущем мы встретимся в октагоне с Джонни Уокером

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс подчеркнул, что в обозримом будущем планирует провести поединок с Джонни Уокером.



«Джонни Уокер — парень, о котором я осведомлён достаточно. Уверен, в обозримом будущем мы встретимся в октагоне. Мне нравится его энергетика, он приятный парень — излучает положительную энергию и позитив, от него просто веет свежестью.



Мне кажется, с таким парнем было бы здорово посидеть и пропустить по кружке пива. Он крутой. Во всяком случае, он будет казаться крутым до нашего поединка. Но после того, как побью его, посмотрим, как у него получится вернуть прежнюю крутость», — приводит слова Джона Джонса MMAMania.

Джонни Уокер выступал в андеркарде турнира UFC 235 и победил нокаутом Мишу Циркунова.