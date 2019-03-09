Шевченко встретится с Ай 8 июня на турнире UFC 231

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко вернётся в октагон 8 июня 2019 года на турнире UFC 238, который состоится в Чикаго, сообщает ESPN. Соперницей Шевченко станет американская спортсменка Джессика Ай.



На счету Джессики Ай серия из трёх побед подряд — в последний раз она выходила в октагон 8 декабря на турнире UFC 231 победив раздельным решением судей Кэйтлин Чокагян. До этого на счету Ай победа над Джессикой-Роуз Кларк. Всего она провела 20 боёв в ММА, в которых одержала 16 побед.



Валентина Шевченко завоевала титул UFC в наилегчайшем весе, победив Йоанну Енджейчик на том же турнире, UFC 231 единогласным решением судей. Всего она провела 19 боёв в ММА, одержав в них 16 побед.