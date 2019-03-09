Будущее Дениса Лебедева зависит от решения WBA

Менеджер Вадим Корнилов подчеркнул, что будущее бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF, чемпиона WBA в отпуске Дениса Лебедева зависит от решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA).



«Мы долго ждали, пока команда Усика примет решение. Как понимаем, команда украинца приняла решение провести бой в тяжелом весе. Сейчас ждем заключения WBA по поводу титула, ждем от них решения по ситуации. Есть планы, что бой Дениса состоится, но немного позже и, скорее всего, с другим соперником», — приводит слова Вадима Корнилова Р-Спорт.



Напомним, WBA в конце 2018 года постановила, что абсолютный чемпиона мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик и Денис Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.