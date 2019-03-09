Источник: Шон Брэди дебютирует в UFC 30 марта

Бывший чемпион Cage Fury Fighting Championship (CFFC) в полусреднем весе американский боец Шон Брэди дебютирует в UFC на турнире UFC on ESPN 2 30 марта 2019 года, сообщает MMAMania. О том, кто станет соперником Брэди, пока не сообщается.



Брэди провёл на профессиональном ринге смешанных единоборств 10 поединков, в которых одержал 9 побед, 4 из которых были одержаны досрочно. В последний раз в октагон Шон Брэди выходил на турнире LFA 49 и победил Гилберта Урбину единогласным решением судей.



В главном поединке турнира UFC on ESPN 2 встретятся Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи. Стоит отметить, что турнир пройдёт в Филедельфии. В этом городе турниры UFC не проводились с 2011 года. Брэди родом из Филадельфии.