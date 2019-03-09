Мейвезер — о возможном поединке с Конором: все хотят получить реванш со мной

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер прокомментировал недавние высказывания экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, выразившего желание провести с американцем второй поединок.

«Все хотят получить реванш со мной. Конор, ты видел мои новые часы за $ 18 млн? Они полностью бриллиантовые. Что касается возможного реванша с Саулем Альваресом, то я об этом не думаю, я уже миллиардер. Я непобеждённый, и никто не сможет меня побить», — сказал Мейвезер в интервью, размещённом на YouTube-канале TMZ Sports.

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор провели первый поединок в августе 2017 года, и американец тогда одержал досрочную победу, остановив Макгрегора в десятом раунде.