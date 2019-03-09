Антигулов на турнире UFC в Санкт-Петербурге встретится с Долидзе

Боец UFC Гаджимурад Антигулов проведёт следующий поединок 20 апреля. Россиянин выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Его соперником станет дебютант промоушена Роман Долидзе.

На счету Антигулова в UFC пока что три боя. Экс-чемпион ACB дважды победил и один раз проиграл. Минувший поединок он провёл на турнире UFC on FOX в Калгари в июле 2018 года. Тогда он досрочно уступил Иону Кутелабе.

Что касается Долидзе, то 30-летний грузин провёл в смешанных единоборствах шесть поединков и во всех победил. Ранее он выступал в промоушене WWFC, бой с Антигуловым станет для него дебютным в UFC.

Новость об организации боя Антигулов — Долидзе можно также увидеть на официальной странице Долидзе в «Инстаграме».