Бивол: что мешает победить Сауля Альвареса?

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол в очередной раз заявил о готовности сразиться с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом. При этом россиянин подчеркнул, что готов ради этого спуститься во второй средний вес.

«Если хочешь быть знаменитым, ты должен драться с лучшим. Я хочу получать большие бои. Теперь понимаю, что мне под силу спускаться во второй средний вес и драться с чемпионами. Сауль Альварес пробовал себя в этом дивизионе. Он звезда, и я бы хотел с ним встретиться, почему нет.

Да, он сильный боксёр, у него много фанатов, но это не делает его непобедимым. Он всё-таки просто человек. А я верю в свои умения. Верю в победу над ним, так как у меня хорошая скорость и я выше него. Что мешает победить его? Я могу это сделать", — приводит слова Бивола Boxingnews24.