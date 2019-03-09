Мальдонадо проведёт поединок с Горманом

Бывший боец UFC Фабио Мальдонадо в скором времени проведёт боксёрский поединок. Бразилец выступит на вечере бокса в Лестере, который запланирован на 23 марта. Соперником 39-летнего бразильца станет перспективный 22-летний британец Нэйтен Горман (15-0, 11 КО), сообщает официальная страница UFC on BT Sport в «Твиттере».

Предыдущий боксёрский поединок Мальдонадо провёл 1 декабря 2018 года, когда проиграл Оскару Ривасу. В смешанных единоборствах Фабио в последний раз выступил в октябре минувшего года, когда уступил Ивану Штыркову.

Что касается Гормана, то 22-летний британец предыдущий раз появлялся на ринге 22 декабря 2018 года. Тогда он победил экс-претендента на титул чемпиона мира Развана Кожану и завоевал второстепенный титул WBC International Silver.