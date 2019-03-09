Ярд: Ковалёв — хороший боец, но я буду готов к бою с ним

8 марта в Лондоне состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого очередной поединок провёл британский перспективный полутяжеловес Энтони Ярд. 27-летний спортсмен уверенно справился с Трэвисом Ривзом, добыв победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Этот бой стал для Ярда 18-м на профессиональном ринге, и во всех встречах он одержал победы. После успешного боя с Ривзом Энтони заявил, что в скором времени может получить титульный бой с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым.

«Титульный шанс уже близко. Недавно мы получили предложение провести бой за чемпионский пояс, но отказались, так как всему своё время. Ковалёв — хороший боец, и я буду готов, когда возможность боя с ним придёт. Но я не спешу с этим», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Ранее в команде британца заявляли, что рассчитывают получить бой с Ковалёвым как можно раньше. На данный момент Ярд занимает первое место в рейтинге по версии WBO.