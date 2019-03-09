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Портер: даже когда Мейвезеру будет 50, он победит Макгрегора

Портер: даже когда Мейвезеру будет 50, он победит Макгрегора
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал слухи о возможном реванше бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По словам Портера, у ирландца в противостоянии с Флойдом по-прежнему не будет никаких шансов.

«Макгрегор выразил заинтересованность в реванше? Это не будет интересно. Никакой реванш не будет интересным. Давайте будем честными: это может стать привлекательно лишь в том случае, если во второй раз они встретятся в октагоне. Возраст Флойда не имеет значения. Мы видели, что он сделал с Макгрегором совсем недавно. Даже в 50 лет он победит Конора», — рассказал Портер в интервью, размещённом на канале TMZ Sports в YouTube.

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