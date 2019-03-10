Густафссон и Андерсон могут встретиться 1 июня

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Александер Густафссон и Кори Андерсон договорились о проведении поединка.

1 июня 2019 года UFC проведёт турнир в Стокгольме. Главное событие этого турнира ещё не определено, но бойцы обсудили возможность проведения встречи на турнире в Швеции и, похоже, пришли к соглашению.

«Александер, ты предлагал мне встретиться на турнире в Лондоне, но тогда я не мог принять вызов, так как ждал рождения ребёнка. Вчера он появился на свет, здоровый и сильный. Моя жена здорова, а моя голова больше не занята заботами. 1 июня UFC придёт в Швецию. Давай сделаем это», — написал Андерсон на своей странице в «Твиттере».

Ответ шведа не заставил себя долго ждать.

«Поздравляю с рождением ребёнка. Увидимся в Стокгольме. Давай сделаем это. UFC, я не могу дождаться», — написал Густафссон.