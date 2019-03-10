Портер победил Угаса и сохранил титул по версии WBC в полусреднем весе

В Карсоне (штат Калифорния, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Шона Портера и Йордениса Угаса.

Американец в стартовых раундах отдал инициативу Угасу, пытаясь действовать на контратаках. Когда такая тактика не принесла плодов, он начал действовать более активно и записал середину поединка себе в актив. В чемпионских раундах бойцы несколько раз пошли в жёсткие размены, при этом в заключительной трёхминутке Портер упал на канвас, но рефери решил не открывать счёт, посчитав, что Шон поскользнулся.

В итоге конкурентное противостояние длилось все 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Портеру — 115:113, 111:117, 116:112.