Бивол: победа нокаутом не была целью

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от поединка с Джо Смитом, в котором ему удалось победить решением судей и в пятый раз защитить титул.

«В десятом раунде я немного потерял баланс. Видел тот удар, но мне не хватило времени, чтобы среагировать на него. В конце боя чувствовал, что мне под силу нокаутировать его, но это не было целью. Хотел показать хороший, умный бокс и качественную защиту, ведь не только мощь делает поединки красивыми.

Я только что победил и сейчас хочу расслабиться, но я готов драться за другие пояса, мне не так уж и важно, кто будет соперником. Хочу получить большие бои, чтобы меня запомнили в этом спорте", — приводит слова Бивола RingTV.