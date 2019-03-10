Дос Сантос и Льюис получили бонусы за лучший бой вечера

В ночь с 9 на 10 марта мск в Вичите (штат Канзас, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. По его завершении руководство промоушена традиционно назвало имена спортсменов, удостоившихся бонусных выплат.

Участники главного события вечера Джуниор дос Сантос и Деррик Льюис получили по $ 50 тысяч за лучший поединок турнира, сообщает Sherdog. Ещё $ 50 тысяч получил Нико Прайс, его победа в первом раунде над Тимом Минсом была признана выступлением вечера.

Бонус на такую же сумму получил и боец лёгкого веса Бенейл Дариуш. Американец иранского происхождения завоевал победу во втором раунде, справившись удушающим приёмом с Дрю Добером. Этот успех также был признан выступлением вечера.