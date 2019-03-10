Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Джо Смитом-младшим.

«Победа! Спасибо всем за поддержку, ребята!» — написал россиянин на своей официальной странице в «Инстаграме», сопроводив запись фотографией с поединка со Смитом.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Бивола в социальной сети.

Ранним утром 10 марта мск Дмитрий Бивол в пятый раз провёл защиту титула по версии WBA. Россиянин единогласным решением судей справился с Джо Смитом-младшим. Дмитрий доминировал на протяжении всего поединка, а в двенадцатом раунде был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника. Вместе с тем стоит отметить, что в десятом раунде Бивол пропустил жёсткий удар справа, о котором он также упомянул и после поединка.