Ахмедов надеется провести следующий бой в UFC в апреле

В ночь с 9 на 10 марта мск в Вичите (штат Канзас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. В нём принял участие и российский средневес Омари Ахмедов, который появился в октагоне впервые с декабря 2017 года. Бойцу удалось добыть победу в противостоянии с Тимом Бётчем. После завершения поединка Ахмедов поделился впечатлениями.

«Да, у меня была продолжительная пауза в выступлениях. Она была связана с травмой, в Москве я снялся с турнира из-за травмы. Потом приехал в США, и мне пришлось ждать ещё полгода. Сейчас я хорошо себя чувствую. Сегодняшний бой хотел провести аккуратно, не рисковать, и вроде получилось.

Вначале немного не чувствовал борьбу. Но потом понял, что он медленнее меня, и решил драться в стойке, потому как в борьбе я бы потерял больше сил. Не думаю, что Тим был растерян из-за перелома носа, так что не стал рисковать, чтобы победить досрочно. Дальнейшие планы? Можно было бы подраться в апреле в Санкт-Петербурге или Майами, посмотрим, что скажут в UFC. Позже будет Рамадан, не смогу выступать в это время", — рассказал Ахмедов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.