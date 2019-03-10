Ковалёв вызвал Бивола на бой

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поздравил чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола с победой в бою с Джо Смитом-младшим, а также предложил соотечественнику провести объединительный бой.

«Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксёрскому миру. Я готов! А что насчёт тебя?» — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Сергей Ковалёв в прошлом уже владел поясом по версии WBA в полутяжёлом весе, пока не уступил его в противостоянии с Андре Уордом. Минувший поединок Сергей провёл в феврале 2019 года, победил Элейдера Альвареса и вернул себе титул по версии WBO.