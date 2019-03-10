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Мать чемпиона мира Планта была застрелена заместителем шерифа

Мать чемпиона мира Планта была застрелена заместителем шерифа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Мать чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта, 51-летняя Бэт Плант, погибла от выстрела заместителя шерифа, сообщает BoxingScene.

Трагический инцидент произошёл в округе Читэм (штат Теннесси, США). Согласно имеющийся информации, Бэт Плант перевозилась парамедиками в лечебное учреждение и внезапно достала нож. Водитель кареты скорой помощи остановился и вызвал полицию. Когда на место прибыли представители правоохранительных органов, пострадавшая, согласно отчётам, начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. Тот расценил происходящее как угрозу и застрелил её.

На данный момент ведётся следствие. Добавим, что никаких подробностей относительно того, почему Бэт Плант подлежала госпитализации, не сообщается.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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