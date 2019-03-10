Ковалёв и Бивол могут встретиться в конце лета

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв могут провести объединительный поединок в конце лета. Об этом заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

«Следующий бой Бивол может провести в июле-августе. Подождём, может быть, WBA даст претендента на титул. Возможно, бой будет в весовой категории ниже. Что касается варианта с Ковалёвым, то, конечно, нам очень интересен такой поединок. Ковалёв — лучший в этом весе, он достаточно долго доминировал в этой весовой категории. Мы готовы в конце лета встретиться в объединительном бою», — приводит слова Корнилова ТАСС.

Отметим, Сергей Ковалёв после победы Дмитрия Бивола над Джо Смитом-младшим уже успел вызвать соотечественника на бой.