Угас: судьи ограбили меня в бою с Портером

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Йорденис Угас прокомментировал поражение в титульном поединке с обладателем пояса Шоном Портером. По мнению кубинца, судьи отдали победу сопернику незаслуженно.

«Сегодня я показал, что вхожу в число элитных бойцов полусреднего веса. Всё, что могу сказать, — я готов драться с любым из топ-соперников в нашем дивизионе. Что касается результата боя с Портером, то нет сомнений, что я был ограблен судьями. Уже после первого раунда я прочёл Портера и доминировал на протяжении всего боя. Когда атаковал и давил, ему было нечем ответить. На мой взгляд, я доминировал в поединке», — приводит слова Угаса BoxingScene.

По итогам 12 раундов боя Шон Портер — Йорденис Угас судьи раздельным решением отдали победу американцу.