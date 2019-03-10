Дос Сантос поддержал идею боя с Нганну

В ночь с 9 на 10 марта мск в Вичите (штат Канзас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. Главным его событием стал поединок в тяжёлом весе, в котором Джуниор дос Сантос нокаутировал Деррика Льюиса. После этого успеха бразилец заявил о готовности встретиться ещё с одним экс-претендентом на титул — Фрэнсисом Нганну.

«Был бы отличный бой. Он должен был пройти ещё раньше, но по каким-то странным причинам этого не произошло. Возможно, это случится теперь. Но сейчас мне нужен перерыв. Быть может, я вернусь в конце августа», — приводит слова дос Сантоса MMAJunkie.

Фрэнсис Нганну предыдущий поединок провёл в феврале, менее чем за один раунд справившись с Кейном Веласкесом.