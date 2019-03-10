Бивол в бою со Смитом нанёс 208 точных ударов, соперник — 39

Ранним утром 10 марта мск в Вероне (штат Нью-Йорк, США) завершился турнир по боксу, главным событием которого стала титульная встреча в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и Джо Смитом-младшим.

Россиянин одержал уверенную победу. Об этом говорит и статистика. За 12 раундов Бивол выбросил 714 ударов, 208 из них достигли цели (29%). 101 из точных ударов пришёлся на джебы, а 107 были силовыми. Что касается Смита, то американец за весь бой выбросил 395 ударов и только 39 из них достигли цели (9,9%).

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Дмитрию Биволу. Этот бой был пятой защитой титула по версии WBA для россиянина. Предыдущий поединок он провёл с Жаном Паскалем.