Нико Прайс: хочу оказаться напротив Камару Усмана

Полусредневес UFC, американский боец Нико Прайс признался, что хотел бы провести поединок с нынешним чемпионом организации в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом.



«Я смотрю наверх и должен сказать, что хочу этот пояс. Я хочу бой с Камару Усманом. Он действительно классный боец. Но я должен работать, чтобы оказаться рядом с ним, я знаю. Я не прошу, чтобы меня поставили в бой с ним прямо сейчас. Мне нужно продолжать работать, он отличный боец. Но однажды я бы с удовольствием встал напротив него, независимо от того, будет он на тот момент чемпионом или нет», — приводит слова Нико Прайса MMAJunkie.



Нико Прайс на турнире UFC Fight Night 146 победил Тима Минса техническим нокаутом в первом раунде.