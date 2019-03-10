Источник: реванш Сехудо и Диллашоу пройдёт в легчайшем весе

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо встретится с Ти Джеем Диллашоу в рамках легчайшего веса, сообщает журналист Майкл Фидель в своём «твиттере». Диллашоу является чемпионом организации в легчайшем весе.

Посмотреть пост можно в «твиттере» Майкла Фиделя.

Напомним, что Сехудо одержал победу над Ти Джеем Диллашоу в последнем поединке. Бой проходил в рамках наилегчайшего веса, в который спустился Диллашоу. Поединок закончился уверенной победой Сехудо нокаутом, Генри успешно провёл первую защиту своего титула.



Диллашоу владеет поясом UFC в легчайшем весе с ноября 2017 года, когда он в титульном поединке победил Коди Гарбрандта. В августе 2018 года он успешно провёл реванш с Коди, проведя защиту своего титула.