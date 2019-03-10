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Блейдс: судьи напуганы мощью Нганну

Блейдс: судьи напуганы мощью Нганну
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Кёртис Блейдс поделился мнением о Франсисе Нганну.

«Когда Нганну попал по Кейну Веласкесу, тот мог перестроиться и починить свою защиту от ударов. Но он этого даже не попытался сделать. Может быть и правда беспокоило колено. Но в боях с Нганну судьи бегают быстро. Только парень упал от удара — судья уже останавливает бой. Словно пара-тройка ударов Нганну уничтожит упавшего бойца.

Неважно, даже если ты защищаешься, судья остановит бой. Судьи напуганы мощью Нганну. Они считают, что спасают жизнь его соперникам», — приводит слова Кёртиса Блейдса BJPenn.

Кёртис Блейдс дважды встречался в октагоне в Франсисом Нганну и оба раза потерпел поражение техническим нокаутом — в первом случае поединок остановил врач, а во втором Блейдс упал уже в первом раунде.

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