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Куницкая получит $63,5 тыс. за победу над Рено, дос Сантос заработал $465 тыс.

Куницкая получит $63,5 тыс. за победу над Рено, дос Сантос заработал $465 тыс.
Бокс/ММА / ММА

Стали известны гонорары, которые получили бойцы за участие в турнире UFC Fight Night 146, сообщает MMA Netherlands. Победитель главного поединка Джуниор дос Сантос получит за участие в поединке $465 тыс. Его соперник, Деррик Льюис — $205 тыс. Россиянка Яна Куницкая получит в общей сложности $63,5 тыс. Это девятый гонорар турнира.

UFC Fight Night 146

Основной кард:

Деррик Льюис — Джуниор дос Сантос — победа дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде
Элизеу Залески — Кёртис Миллендер — победа Залески удушающим приёмом в первом раунде
Тим Минс — Нико Прайс — победа Прайса нокаутом в первом раунде
Благое Иванов — Бен Ротвелл — победа Иванова единогласным решением судей
Бенел Дариуш — Дрю Добер — победа Дариуша болевым приёмом во втором раунде
Тим Бёш — Омари Ахмедов — победа Ахмедова единогласным решением судей.

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