Иванов: никогда не знаешь, что увидят судьи на самом деле

Боец UFC Благой Иванов прокомментировал свою победу над Беном Ротуэллом на турнире UFC Fight Night 146.



«Я чувствую себя хорошо. Бен Ротвелл — чертовски хороший боец. Он сильный противник и я хотел бы поблагодарить его за то, что он составил мне компанию в октагоне. Мне было комфортно несмотря на давление. Он сильный ударник, а его подбородок очень крепкий. Я был готов к поединку, в котором нужно много двигаться, стараться бить и наносить больше ударов, чем соперник. Это был мой план.



Я спросил у тренера Хавьера Мендеса, и он ответил, что я победил. Я был счастлив. Ротвелл — американец, так что никогда нельзя сказать наверняка, что судьи увидят на самом деле», — приводит слова Иванова MMAJunkie.