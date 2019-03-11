Дос Сантос: я могу нокаутировать любого

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос прокомментировал победу над Дерриком Льюисом. На прошедшем в минувшее воскресенье турнире UFC Fight Night 146 бразилец отправил американца в технический нокаут во втором раунде.



«Я убеждён, что могу нокаутировать любого. Мне кажется, ещё никому не удавалось подобным образом финишировать Льюиса. Но я знал, что смогу это сделать, знал, что у меня есть мощь.



Мне нужно было сохранять спокойствие, действовать грамотно, находить углы для атак и бить со всей силы. Я так и предполагал, что прощупаю его в первом раунде, а во втором начну взвинчивать темп, сохраняя при этом бдительность. На мой взгляд, у меня всё отлично получилось», — цитирует дос Сантоса MMA Junkie.