Хирн назвал дату и соперника следующего боя Бивола

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, сообщил, что следующим соперником россиянина может стать обязательный претендент организации Маркус Браун, который в январе этого года завоевал временный титул WBA. По словам Хирна, их поединок может пройти в августе.

«Маркус Браун — следующий обязательный поединок. Это отличный бой, который должен пройти в августе. Это очень хороший и сложный бой. Есть и другие чемпионы. Бетербиев, как только я сказал ему, что мы подписываем Дмитрия, перешёл в Top Rank. Не думаю, что это была его инициатива, но он знал об этом до своего ухода, и это бой, который я бы хотел организовать.

Посмотрим, что выйдет. Но думаю, что основное внимание будет уделено обязательному претенденту WBA, что является очень хорошим поединком для Дмитрия, учитывая победу Брауна над Баду Джеком. WBA уже сказала, что намерена назначить этот бой. Когда они его назначат, мы ожидаем, что он станет следующим поединком Бивола», — цитирует Хирна Boxingnews24.