Нацукава зрелищно победил в первом бою после поражения от Мейвезера

Японский кикбоксёр Тенсин Нацукава провёл первый поединок с момента показательного боя с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. 31 декабря прошлого года на турнире RIZIN Флойд трижды отправлял Тенсина в нокдаун в первом раунде, что заставило рефери остановить поединок и присудить победу Мейвезеру.

В минувшие выходные Нацукава выступил в четвертьфинальном поединке турнира RISE World Series в весовой категории до 58 кг. Соперником японца был аргентинец Федерико Рома. В третьем раунде поединка Тенсин встал на одно колено, затем поднялся и зрелищным ударом с ноги отправил оппонента в нокаут.

Видео нокаута можно посмотреть в «твиттере» K-1×Krushアカウント.

Таким образом, Нацукава прошёл в полуфинал Гран-при RISE. Также ожидается, что он вернётся на ринг RIZIN в рамках турнира RIZIN 15, который состоится 21 апреля. Его соперник ещё не назван. Ранее Мейвезер говорил, что Тенсин может подраться с Джервонтой Дэвисом, чьим промоутером является Флойд.