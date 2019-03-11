Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Россия — Канада. Хоккей с шайбой. Полуфинал
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Серроне и Нейт Диас договорились о реванше

Серроне и Нейт Диас договорились о реванше
Бокс/ММА / ММА

Бойцы UFC Дональд Серроне и Нейт Диас обменялись репликами о возможном поединке. Их общение приводит MMA News.

Серроне: «Нейт, когда ты снова будешь драться?».

Диас: «Это вопрос не ко мне. UFC занимается этим».

Серроне: «Ну, чтобы ты знал, я буду драться с тобой».

Диас: «Дерьмо. Мы сделаем это в 185 фунтах, так как я покончил с весогонками».

Серроне: «Окей».

Напомним, что Дональд должен был драться с Конором Макгрегором. Эту идею поддерживал президент UFC Дэна Уайт. Однако позднее Серроне и комментатор UFC Джо Роган заявили, что Макгрегор отказывается принимать этот поединок, так как не хочет драться не в главном поединке турнира.

Первый бой Серроне и Диаса состоялся в декабре 2011 года и завершился победой Дональда единогласным решением судей.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент