Серроне и Нейт Диас договорились о реванше

Бойцы UFC Дональд Серроне и Нейт Диас обменялись репликами о возможном поединке. Их общение приводит MMA News.

Серроне: «Нейт, когда ты снова будешь драться?».



Диас: «Это вопрос не ко мне. UFC занимается этим».



Серроне: «Ну, чтобы ты знал, я буду драться с тобой».

Диас: «Дерьмо. Мы сделаем это в 185 фунтах, так как я покончил с весогонками».



Серроне: «Окей».



Напомним, что Дональд должен был драться с Конором Макгрегором. Эту идею поддерживал президент UFC Дэна Уайт. Однако позднее Серроне и комментатор UFC Джо Роган заявили, что Макгрегор отказывается принимать этот поединок, так как не хочет драться не в главном поединке турнира.

Первый бой Серроне и Диаса состоялся в декабре 2011 года и завершился победой Дональда единогласным решением судей.