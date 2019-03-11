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Густафссон и Смит дали согласие возглавить турнир UFC в Швеции

Густафссон и Смит дали согласие возглавить турнир UFC в Швеции
Бокс/ММА / ММА

Полутяжеловесы UFC швед Александр Густафссон и американец Энтони Смит в устной форме согласились подраться в главном бою турнира UFC в Стокгольме (Швеция), который состоится 1 июня. Об этом сообщает MMA Fighting.

32-летний Густафссон имеет на счету 18 побед и пять поражений. Его последний поединок состоялся в декабре на UFC 232, в котором он нокаутом в третьем раунде уступил в реванше Джону Джонсу и не смог завоевать вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе. До этого Александр в пятом раунде нокаутировал Гловера Тейшейру во время последнего визита UFC в Швецию в мае 2017 года.

У 30-летнего Смита 31 победа и 14 поражений. В марте этого года на UFC 235 он единогласным решением судей проиграл в титульном бою с Джоном Джонсом. Ранее Энтони вёл победную серию из трёх поединков, в которых он одолел Рашада Эванса, Маурисио Руа и Волкана Оздемира.

Турнир UFC в Стокгольме планируется на 1 июня и должен пройти на арене Ericsson Globe. Официально ни один бой анонсирован не был.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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