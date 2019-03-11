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Эдди Альварес подержал пады Шакилу О’Нилу и показал ему болевой

Эдди Альварес подержал пады Шакилу О’Нилу и показал ему болевой
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион UFC и Bellator, а ныне боец ONE Championship Эдди Альварес посетил ТВ-шоу бывшего баскетболиста Шакила О’Нила. Боец MMA подержал члену Зала НБА баскетбола пады, по которому тот нанёс пару ударов ногой.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ONE.

Затем Альварес и другой боец ONE Сейдж Норткатт продемонстрировали болевой захват.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBA on TNT.

Следующий поединок Эдди состоится 31 марта против россиянина Тимофея Настюхина в рамках четвертьфинала Гран-при легковесов ONE Championship.

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